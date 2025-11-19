Silberhochzeit mit Michael Douglas: Catherine Zeta-Jones blickt zurück

«Heute vor 25 Jahren schritt ich zum Altar», beginnt die 56–Jährige ihre persönliche Liebeserklärung. Was folgt, ist eine poetische Beschreibung jenes Tages: «Der berauschende Duft von Blumen, das Leuchten der Kerzen, der klangvolle, harmonische walisische Chor und du, wie du am Ende des langen Weges auf mich wartest und mich so ansiehst, wie nur du es kannst.» Ihr Fazit nach dieser langen Zeit: «Ich liebe dich heute genauso wie damals.»