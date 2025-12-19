Silvester im TV: So läuten Joko und Klaas das neue Jahr ein

Am 1. Januar 2026 dürfen sich die Fans von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer–Umlauf dann auf «Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026» (20:15 Uhr) freuen. Gewinnen Joko & Klaas in der Sendung, steht für ProSieben zum Start in 2026 mehr als die üblichen 15 Minuten Sendezeit auf dem Spiel, so der Sender. Verlieren die beiden Angestellten die Gala, müssen sie sich wie üblich ganz in die Dienste von ProSieben stellen.