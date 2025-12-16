«Silvester-Schlagerbooom 2026»: Diese Promis feiern mit Silbereisen

Das Publikum bekommt zum Jahreswechsel einen typisch vielfältigen Silbereisen–Mix an Promis zu sehen. Mit dabei sind Roland Kaiser, Maite Kelly und auch Unheilig, Howard Carpendale sowie Pietro Basile. Weitere Stars, die sich die Ehre geben, sind Heinz Rudolf Kunze, Nicole, DJ Ötzi, Ben Zucker, Andy Borg und Vincent Gross. Ausserdem wird die britische 80er–Ikone Samantha Fox zu sehen sein. Daneben kündigt das Erste an, dass noch weitere Promis und Überraschungen auf das Publikum warten.