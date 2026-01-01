«Silvester-Schlagerbooom»: Silbereisen holt sich Jahreswechsel-Sieg

Florian Silbereisen lockt die meisten Zuschauenden

Ein entsprechender «Silvester–Schlagerbooom» war 2024 ursprünglich als einmalige Angelegenheit geplant. «Aber die Resonanz war so überwältigend, dass es eine Fortsetzung geben wird», freute sich Silbereisen vor der Ausstrahlung in einer Pressemitteilung. Gute Quoten konnte sich das Erste nun auch mit der neuen Ausgabe sichern. Laut Daten der AGF Videoforschung holte sich der erneute «Silvester–Schlagerbooom» eindeutig den Sieg beim Gesamtpublikum. Gerundet 4,55 Millionen Menschen schalteten die Show ein – ein Marktanteil von 25,7 Prozent.