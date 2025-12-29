Silvester-Traditionen auf der ganzen Welt

Weintrauben des Glücks in Spanien

In Spanien gibt es zum Jahreswechsel zwölf Weintrauben zum Glück. Um Mitternacht verspeisen die Spanier um Punkt 12 Uhr zu jedem Glockenschlag eine Traube. Dazu muss man regelrecht schlingen, denn das geht buchstäblich Schlag auf Schlag. Ist man fertig, wenn die Glockenschläge verklingen, bedeutet das Glück im neuen Jahr. Aber Achtung: Verschlucken gilt als schlechtes Omen. Die Zahl ist nicht zufällig gewählt: Jede Traube steht für einen Monat des Jahres.