Simone Ballack und Hubert Fella auf dem Weg ins Dschungelcamp

Es ist wieder so weit: Der Januar und Februar stehen im Zeichen von Kakerlaken, Lagerfeuer und emotionalen Geständnissen. 17 Tage lang kämpfen zwölf prominente Camper um die Nachfolge von Dschungelkönigin Lilly Becker. Die ersten zwei Kandidaten haben sich bereits am Donnerstagabend auf den Weg nach Down Under gemacht.
Simone Ballack kämpft mit Flugangst
Simone Ballack (49) erschien am Flughafen in Frankfurt am Main passenderweise in einem Pullover mit der Aufschrift «Good Karma». Trotz ihrer Entschlossenheit ist die Reise nach Australien für sie die erste grosse Hürde: Sie leidet unter massiver Flugangst.
Im Vorfeld erklärte sie, dass die lange Reise von Frankfurt über Singapur bis nach Brisbane mit mehr als 22 Flugstunden nur unter bestimmten Bedingungen machbar sei: «Würden wir alle nicht Business fliegen, wäre es für mich nicht machbar gewesen.» Zusätzlich habe sie sich mit Thrombosestrümpfen auf den Langstreckenflug vorbereitet. Sie kam in Begleitung ihrer Freundin und Managerin Birgit Fischer–Höper zum Flughafen.
Hubert Fella hat am Flughafen was zu Feiern
Für Hubert Fella (58) begann das Abenteuer an seinem Geburtstag. RTL überraschte ihn am Flughafen mit einer Schokoladentorte, die er gemeinsam mit seiner Begleitperson Patrick Kroner genoss. Für Fella ist die Teilnahme ein «Ritterschlag».
Er kündigte an, am Lagerfeuer auch über schwere Schicksalsschläge aus seiner Kindheit und seinem Leben sprechen zu wollen. Sein Ziel ist es, sich selbst treu zu bleiben: «Als Hubert einziehen und als Hubert wieder ausziehen».
Die neue Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» läuft ab dem 23. Januar 2026 um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+. Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehören ausserdem Gil Ofarim, Eva Benetatou, Mirja du Mont, Patrick Romer, Umut Tekin, Reality–Star Ariel, Nicole Belstler–Boettcher, Hardy Krüger jr. und Stephen Dürr.