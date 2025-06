Sind Jeff Bezos und Lauren Sánchez längst verheiratet?

Ablauf der grossen Feier

Die Feierlichkeiten des Amazon–Gründers und der Kinderbuchautorin dauern mehrere Tage. Am Mittwochnachmittag traf das Paar in Venedig ein – einen Tag, nachdem erste Gäste wie Ivanka Trump (43) gesichtet worden waren. Am Donnerstag stieg ihre Willkommensparty, zu der sie per Wassertaxi anreisten. Dort feierten sie mit Promis wie Orlando Bloom, Tom Brady, Kylie und Kendall Jenner sowie mit anderen Mitgliedern des Kardashian–Jenner–Clans. Die Hauptfeier soll schliesslich am Samstagabend in Venedigs Arsenal–Viertel ausgerichtet werden, die vorherige «Trauung» auf der genannten Klosterinsel.