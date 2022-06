Single oder nicht? Andreas Gabalier klärt über Beziehungsstatus auf

Keine Probleme mit dem Älterwerden

Auf seinem neuen Album ist Gabalier - nicht anders zu erwarten - sich selbst und seiner Musik treu geblieben. Zwar sind in einem Song auch englische Passagen zu hören, Fans müssen sich aber keine Sorgen machen. «Dass ich jetzt auf einmal nur mehr englische Musik mache, wird sicher nicht passieren», stellt er klar. Im Song «Verdammt lang her» schwelgt der 37-Jährige in Erinnerungen an vergangene Jugendtage. «Natürlich erinnere ich mich gerne an schöne Zeiten zurück und schwierige Lebensphasen prägen dich.» Allerdings versuche der Sänger in der Gegenwart zu leben und darauf zu achten, «den Moment zu geniessen, ansonsten kann man sehr viel verpassen».