«Singt»: Dwayne Johnson ermutigt Zuschauer von «Vaiana 2»

Diese Woche startet «Vaiana 2» in den Kinos, nach acht Jahren Wartezeit dürfen die Fans des ersten Teils wieder in die Welt polynesischer Mythen eintauchen. Und laut Dwayne «The Rock» Johnson (52) dürfen sie dies gerne lautstark tun: «Singt! Ihr habt euer hart verdientes Geld für eine Eintrittskarte bezahlt und seid in ein Musical gegangen, und ihr seid begeistert. Also singt.» Dies gab der Superstar anlässlich der UK–Premiere von «Vaiana 2» gegenüber der BBC zu Protokoll. In der Fortsetzung leiht Johnson wieder dem Halbgott Maui seine Stimme.