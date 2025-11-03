Skandal um Andrew: Donald Trump hat Mitleid mit britischem Königshaus

König Charles III. (76) hat seinem Bruder Andrew (65) alle Titel entzogen und ihn aus der Royal Lodge geworfen. Diese Eskalation im britischen Königshaus beunruhigt offenbar sogar Donald Trump (79). «Es ist schrecklich, was dieser Familie passiert ist», sagte der US–Präsident laut Medienberichten an Bord des Air Force One. «Es ist sehr bedauerlich. Ich habe Mitleid mit der Familie», sagte Trump zu Journalisten. Ob sein Mitleid auch Andrew gilt, geht aus dem Statement nicht hervor.