Skandal um Prinz Andrew: Eugenie und Beatrice lassen Event sausen

Der Zeitpunkt der Absage ist brisant. Nur einen Tag zuvor hatte Prinz Andrew im Rahmen der Anschuldigungen im Epstein–Skandal eine folgenschwere Entscheidung bekanntgegeben: Er legt seinen Herzogtitel nieder. Sein einziger verbliebener Titel, den er damit aktuell noch führt, ist der des Prinzen – der ihm als Sohn einer Königin nicht aberkannt werden kann. Ob die Abwesenheit seiner Töchter beim Pink Ball mit den familiären Entwicklungen zusammenhängt, bleibt Spekulation.