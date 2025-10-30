Skandal um Prinz Andrew: Sind seine Töchter ins Ausland geflüchtet?

Eugenie und Beatrice sind abgetaucht

Ob die Reisen mit dem Skandal um Prinz Andrews Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) zu tun haben, ist allerdings unklar. Andrew hatte am 17. Oktober wegen des Epstein–Skandals seine Titel zurückgegeben. «In Gesprächen mit dem König und meiner unmittelbaren sowie weiteren Familie sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die anhaltenden Anschuldigungen gegen mich von der Arbeit Seiner Majestät und der Königsfamilie ablenken», hiess es in einer persönlichen Erklärung Andrews. Darin verkündete er, er werde «meinen Titel und die mir verliehenen Ehren nicht mehr führen. Wie ich bereits zuvor gesagt habe, weise ich die gegen mich erhobenen Vorwürfe entschieden zurück.»