Skincare-Guide: Das bewirken die unterschiedlichen Inhaltsstoffe

Wer seiner gereizten oder empfindlichen Haut etwas Gutes tun will, greift zu Pflegeprodukten mit Panthenol. Der Stoff kann vor Irritationen schützen und beruhigt. Deshalb kommt er unter anderem bei Rosazea zum Einsatz. Panthenol bewahrt zudem die Feuchtigkeit in der Haut, was diese besonders in den kalten Monaten freut. Denn die Heizungsluft trocknet sie schnell aus.