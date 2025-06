Snoop Dogg: Romantische Liebeserklärung nach 28 Jahren Ehe

Der Rapper hielt es in seinem Instagram–Post kurz und knapp: Er teilte ein Foto des Paares vom roten Teppich und markierte seine Frau mit einem blauen Herz–Emoji. Zudem postete er ein Video mit gemeinsamen Bildern und schrieb: «28 Jahre und es läuft immer noch» zu einem Flammenherz–Emoji. Shante postete ebenfalls eine ganze Bilderreihe des Paares, darunter auch ein Throwback–Foto aus den frühen Tagen ihrer Beziehung. «Happy Anniversary @snoopdogg Thank You For All You Do #28», schrieb sie zu den Aufnahmen mit einem blauen Herz.