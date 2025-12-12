Snoop Dogg wird Ehrentrainer der USA bei den Olympischen Winterspielen

In dieser ehrenamtlichen Funktion unterstützt und feiert Snoop Dogg die amerikanischen Athleten abseits des Spielfelds, so das Olympische Komitee. «Coach Snoop verstärkt das Team hinter dem Team – bestehend aus Mitarbeitern, Trainern, medizinischen Experten, Funktionären und Partnern, die die Athleten bei der Verwirklichung ihrer Träume unterstützen und die Nation inspirieren.» Snoop Dogg, der bekannt sei für seine Tätigkeit als Mentor und für die Förderung junger Menschen, werde «seinen unverwechselbaren Humor und seine Herzlichkeit einsetzen, um die Athleten des Teams USA auf ihrem Weg zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen Mailand–Cortina 2026 und darüber hinaus zu motivieren».