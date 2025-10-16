Snoop Dogg zeigt Flagge für LGBTQ-Gemeinschaft

Persönliche Geschichten gegen Mobbing

Beloate erzählte dem Rapper von seinen eigenen Erfahrungen mit Mobbing als Kind und gab Tipps für andere Betroffene. Doch Snoop geht noch einen Schritt weiter: Er hat mit Beloate einen Song namens «Love is Love» aufgenommen, der in einer neuen Folge seiner animierten Kinderserie «Doggyland» auf YouTube zu hören ist. Beloate leiht einem Welpen namens Zippy seine Stimme, der neu zur Doggyland–Familie stösst und über Liebe singt.