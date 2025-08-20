So denkt Anna-Carina Woitschack heute über ihr Dschungelcamp-Abenteuer

Im Sommer und Herbst sind Sie wieder viel unterwegs. Wie gehen Sie mit der Trennung von Ihren Liebsten um – besonders von Ihrem Vater, der an Krebs erkrankt ist?

Woitschack: Natürlich ist man rund um ein Album sehr viel unterwegs – und ich empfinde es als grosses Privileg, das tun zu dürfen. Gerade in der heutigen Zeit ist das nicht selbstverständlich. Dazu gehört ein motiviertes Team, viele Menschen, die meinen Traum mitleben und mich unterstützen. Ich bin dankbar, so viele Auftritte zu haben, und versuche gleichzeitig, die Zeit mit meinen Liebsten nicht zu kurz kommen zu lassen. Oft verbinden wir beides – meine Eltern sind regelmässig bei Konzerten dabei, und mein Vater konnte auch bei den letzten Auftritten wieder mitreisen. Beruf und Privatleben sind für mich ohnehin nicht streng getrennt: Ich lebe meinen Beruf mit Herzblut, und das kann man nicht einfach «abschalten».