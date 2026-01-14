So feierte Prinzessin Kate ihren 44. Geburtstag

«Selbst in der kältesten und dunkelsten Jahreszeit hat der Winter die Fähigkeit, uns Stille, Geduld und ruhige Besinnlichkeit zu schenken», ist Kate im Video zu hören. Aufnahmen sollen sie in der Natur von Berkshire zeigen. Weiter reflektiert sie: «Wir finden Frieden mit unseren Tränen und entdecken, was es bedeutet, lebendig zu sein. Eins zu sein mit der Natur; einem stillen Lehrer und einer sanften Stimme, die uns leitet. Und uns hilft, zu heilen.»