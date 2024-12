So halten es die Stars mit den Weihnachtsgeschenken

Bei Antoine Monot (49) gibt es in Sachen Geschenke dagegen eine ganz klare Linie. «Bei uns macht jeder eine Geschenkeliste, sodass man in der Regel genau das bekommt, was man sich wirklich wünscht – und nicht Geschenke, die zwar nett gemeint sind, aber eigentlich niemand braucht», lacht der Schauspieler. Davon kann «Bergdoktor»–Star Hans Sigl (55) offenbar nur träumen. «Seit Jahren wünsche ich mir Socken und Krawatten. Niemand schenkt sie mir, weil man immer denkt, das ist Unsinn. Aber es ist so. Mal schauen, was dieses Jahr daherkommt.»