So rührend würdigt Madonna ihren verstorbenen Bruder Christopher

Geschwister gingen gemeinsam nach New York

«Er war mir so lange der nächste Mensch», so Madonna in ihrem Instagram–Post, der mehrere Fotos der Sängerin gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder zeigt. Die Geschwister, die in einer konservativen Kleinstadt aufwuchsen, verband die gemeinsame Leidenschaft für Tanz, die «eine Art Superkleber» gewesen sei, und die Sängerin und ihren homosexuellen Bruder gerettet hätte, so Madonna weiter. «Wir nahmen uns gegenseitig an die Hand und tanzten durch den Wahnsinn unserer Kindheit.»