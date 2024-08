So schmuggelte Giulia Siegel Gewürze ins Dschungelcamp

Giulia Siegel (49) fühlt sich in der aktuellen Legenden–Ausgabe des Dschungelcamps (RTL+ und einen Tag später ab 20:15 Uhr bei RTL) für das Essen verantwortlich und teilt nur ungern den Kochlöffel mit ihren Mitstreitern. Die 49–Jährige hat sogar eigene Gewürze ins Camp nach Südafrika geschmuggelt. In einem Instagram–Video verriet Siegel nun, wie sie dabei vorgegangen ist. «Ich fühl' mich hier gerade wie so ein Drogendealer aus irgendeiner Serie», verrät die DJane in dem Clip, der vor der Aufzeichnung der Staffel entstanden ist.