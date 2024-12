So schwer war das Jahr für Heinz Hoenig

Mit Herzproblemen nach Berlin geflogen

Doch die Aufführungen mussten ohne ihn über die Bühne gehen. Denn Anfang Mai war er in einem lebensbedrohlichen Zustand mit dem Hubschrauber in die Berliner Charité geflogen worden. Eine bakterielle Entzündung hatte sich auf die komplette Aorta ausgebreitet und einen 2012 eingesetzten Stent beschädigt. Ihm wurde daraufhin in einer Not–Operation ein neuer Stent eingesetzt. Zu allem Überfluss wurde jedoch auch ein Loch in seiner Speiseröhre entdeckt. Nach einigen Tagen holten die Ärzte den Schauspieler aus einem künstlichen Koma, damit er selbst eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen kann. Hoenig entschied sich für die Operationen, von der die erste an der Speiseröhre noch im Mai durchgeführt wurde.