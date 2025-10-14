So sieht Nico Rosbergs Alltag heute aus

Nachtschichten statt Meditation

Wenn die Kinder schlafen, beginnen Rosbergs produktivste Stunden. «Am effizientesten bin ich sogar nachts. Dann kann ich bei Bedarf auch mal bis ein, zwei Uhr arbeiten», erzählt er im Interview. Früher meditierte er morgens eine halbe Stunde, trainierte täglich vier bis fünf Stunden und arbeitete eng mit seinem Mentaltrainer zusammen. «Diese Intensität werde ich nie wieder erreichen – und das ist auch gut so», sagt Rosberg heute. Der Drang, alles ins Extreme zu pushen, ist gewichen. Geblieben ist eine klare Philosophie: «Es bringt nichts, sich kurzfristige Ziele zu setzen wie: ‹Ich will im Sommer eine Bikinifigur haben› oder ‹Ich will jetzt mit dem Rauchen aufhören›. Stattdessen sollte man sagen: ‹Ich lebe gesund› oder ‹Ich bin Nichtraucher›» – so lautet sein Credo.