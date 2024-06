Wie jetzt eine Lippenleserin in der britischen «Daily Mail» enthüllte, machte George in eben jenem Moment eine bemerkenswerte Beobachtung. Zu seiner Mutter soll er in der Kutsche gesagt haben: «Sie sehen alle so glücklich aus!» Anschliessend habe er sich wieder den Schaulustigen zugewandt und ihnen royal zugewunken. Auch für Prinz George war die diesjährige «Trooping the Colour»–Parade ganz bestimmt etwas Besonderes: Zum ersten Mal seit der Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung im März zeigte sich seine Mutter Kate am Samstag in der Öffentlichkeit.