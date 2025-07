So tanken die DFB-Frauen vor dem Viertelfinale Kraft

So geht es für das deutsche Team weiter

Um 21 Uhr geht es für sie am morgigen Samstag dann auf den Rasen. Das Spiel gegen Frankreich wird im ZDF, in der ZDF–Mediathek und bei DAZN übertragen. Die Begegnung im St. Jakob–Park entscheidet über den Einzug ins Halbfinale. Dort könnten sie am 23. Juli auf Spanien oder die Schweiz treffen. Das erste Halbfinale findet am 22. Juli statt. Dann trifft Italien auf England. Das Finale beendet am 27. Juli die Europameisterschaft.