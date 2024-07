So tickt die neue «Princess Charming» Lea Hoppenworth

Die Reise als Princess tritt sie an, da es für sie eine einmalige Möglichkeit sei, «selbstbewusst meine Grenzen zu erkennen und zu erweitern». Sie freue sich auf die einmalige Erfahrung und mag neue und etwas verrückte Herausforderungen. «Online–Dating in Berlin ist ausserdem nicht weniger nervenaufreibend.» Dass sie Single ist, habe damit zu tun, dass sie sich mittlerweile sehr gut kenne und genau wisse, «was ich will. Ich habe gewisse Ansprüche an eine Beziehung. Wenn diese nicht erfüllt sind, gehe ich auch keine romantische Beziehung mehr ein.»