So will Goldie Hawn ihren bevorstehenden 80. Geburtstag feiern

Goldie Hawn (79) steht ein runder Geburtstag bevor. Am 21. November wird die Hollywood–Legende 80 Jahre alt. Grund genug für eine schillernde Party, würde man meinen. Nicht aber für Goldie Hawn. Sie lehnt eine grosse Feier ab, wie ihr Sohn Oliver Hudson (49) in einem Interview mit dem «People»–Magazin verriet.
«Thanksgiving steht vor der Tür. Der 21. November ist bald da und ich freue mich am meisten darauf, weil meine Mutter dann ihren 80. Geburtstag feiert», so der Schauspieler. Auf die Frage nach den Plänen der Familie für diesen besonderen Tag sagte Hudson: «Wir werden es ziemlich entspannt angehen, denn das ist es, was sie will.»
Keine Reise, keine grosse Party
Er habe seiner Mutter alles Mögliche vorgeschlagen, um ihren Geburtstag zu würdigen – auch eine grosse Reise. «Glauben Sie mir, ich habe alles angesprochen, wie zum Beispiel: ‹Sollen wir nach Indien fahren?›» Auch darauf habe Goldie Hawn keine Lust. «Sie will es einfach cool halten, also bleiben wir einfach ganz, ganz familiär.»
Dass alle an Feiertagen wie Thanksgiving und Weihnachten zusammenkomme, sei umso wichtiger, weil es angesichts der verschiedenen Projekte der prominenten Hollywood–Familie oft schwierig sei, gemeinsame Zeit zu organisieren.
Goldie Hawns Kinder sind alle selbst Stars
Denn alle drei Kinder von Goldie Hawn, die inzwischen auch schon achtfachen Oma ist, sind selbst erfolgreiche Schauspieler geworden. Oliver Hudson war jüngst in «Happy Gilmore 2» zu sehen. Schwester Kate Hudson (46) ist ein wahrer Rom–Com–Star («Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen») und Bruder Wyatt Russel (39) ist beispielsweise aus «22 Jump Street» bekannt.
«Wyatt macht das, ich bin hier, Kate arbeitet dort, also sind wir immer verstreut und machen unser Ding und dies sind die drei Wochen, in denen wir alle zusammen sind», sagte Oliver Hudson über sich und seine berühmten Geschwister. Auf die bevorstehenden Festivitäten freue sich die ganze Familie sehr: «Es ist definitiv die schönste Zeit des Jahres».