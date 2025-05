So will «John Wick 5» die Story um Keanu Reeves' Figur fortsetzen

Das «Wickverse» wächst

Weiter liess sich der Regisseur aber noch nicht in die Karten blicken. Überhaupt sind Details zum fünften Kapitel von «John Wick», bei dem Filmstudio Lionsgate erst im April dieses Jahres Keanu Reeves' Rückkehr offiziell bestätigt hatte, rar gesät. Dafür wuchs und wächst das «John Wick»–Universum in der Zwischenzeit anderorts gewaltig: In knapp einem Monat, am 5. Juni, kommt mit «Ballerina: From the World of John Wick» ein Ableger mit Ana de Armas (37) in der Hauptrolle ins Kino. Auch Wick aka Reeves liefert darin einen Gastauftritt ab.