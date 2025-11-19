Söder, Becker und mehr: Diese Promis kommen zum RTL-Jahresrückblick

Musikalisch wird es ebenfalls emotional: Der Graf von Unheilig kehrt zurück und performt live seinen neuen Song «Mein Löwe». Erstmals spricht der Musiker zudem über seine Auszeit, in der er seine Mutter gepflegt hat. Auch der spektakuläre Block–Prozess wird Thema sein. Der Fall rund um Steakhaus–Erbin Christina Block (52) sorgte 2025 für Aufsehen. Im Studio sprechen Anwalt Ingo Bott (42) und «Der Spiegel»–Redakteur Christopher Piltz über den Fall, bei dem ein Sorgerechtsstreit zur mutmasslichen Kindesentführung eskalierte.