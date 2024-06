Sofia und Carl Philip: Sohn Julian begeistert bei Spielplatz-Eröffnung

Früh übt sich für Prinz Julian von Schweden (3). Im Rahmen der Taufe des Sohnes von Prinzessin Sofia (39) und Prinz Carl Philip (45) wurde ihm in der Provinz Halland, dessen Herzog er ist, symbolisch ein Spielplatz geschenkt. Am 17. Juni wurde der Naturplatz in Varberg feierlich eröffnet – und von seinem kleinen Namensgeber gleich auf den Spassfaktor geprüft. Auf ihrem Instagram–Account teilte das schwedische Königshaus süsse Schnappschüsse, die den Jungen beim Toben, Klettern und Lachen auf dem Spielplatz zeigen.