Sofía Vergaras Schwester Sandra wird zum «Selling Sunset»-Star

Sandra Vergara (36), die Schwester von Schauspielstar Sofía Vergara (53), stösst zur Netflix–Serie «Selling Sunset». Das bestätigte der Streamingdienst nun. Sandra Vergara wird demnach in der neunten Staffel als Maklerin für die Oppenheim Group tätig sein, «wo neue Gesichter neue Fehden in den Immobilienmarkt von Los Angeles bringen werden». Vergara schreibt in ihren Instagram–Storys nach der Netflix–Ankündigung: «Ich schätze, die Katze ist aus dem Sack.»