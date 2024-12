Sofia von Schweden: Vom Bikinimodel zur Vorzeigeprinzessin

Erst Reality–TV, dann royales Leben

Als Sofia Kristina Hellqvist wurde die heutige Prinzessin am 6. Dezember 1984 in Danderyd, nördlich der schwedischen Hauptstadt Stockholm geboren. Mit 18 zog sie in die Grossstadt. Dort besuchte sie Kurse an der Universität. Gleichzeitig unterschrieb sie einen Modelvertrag, um das Studium finanzieren zu können. Unter anderem posierte Sofia als Erotikmodel für das schwedische Männermagazin «Slitz», welches ihr sogar den Titel «Miss Slitz» einbrachte. Drei Jahre später suchte sie in der schwedischen Reality–TV–Show «Paradise Hotel» (2005–2020, TV4) die grosse Liebe. Obwohl sie es bis ins Finale schaffte, blieb ihre Suche erfolglos. Im selben Jahr stand Sofia erneut vor der Kamera: Sie übernahm eine Rolle in dem mehrfach preisgekrönten schwedischen Kurzfilm «Hej Torsten!» (2005).