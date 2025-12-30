Sogar auf Badetuch: Heidi Klum hat ihren Tom im Urlaub immer bei sich

Heidi Klum (52) kann von ihrem Ehemann Tom Kaulitz (36) offenbar gar nicht genug kriegen. Das Paar, das derzeit Sonne in der Karibik tankt, wurde auf der Insel St. Barth schon mehrfach küssend im Wasser und am Strand fotografiert. Doch obwohl sie ihren Liebsten direkt neben sich hat, setzt Klum auch noch auf ein Badetuch mit einem XXL–Bild von Tom Kaulitz, wie auf ihrem Instagram–Account zu sehen ist.