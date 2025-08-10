Sohn trägt keine Schwimmweste: Kourtney Kardashian äussert sich

Kurze Zeit später äusserte sich der Realitystar zu den Vorwürfe. In ihrer Story teilte sie das Foto einer Kinder–Schwimmweste und betonte dazu, dass sie ihrem Sohn jetzt eine passende gekauft habe. «Danke für den Hinweis. Ich habe ehrlich gesagt nicht an einige der Gefahren gedacht», schrieb Kardashian zudem. «Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt und hoffentlich hilft das anderen Mamas, sich der Gefahren bestimmter Arten des Bootfahrens ohne Schwimmweste bewusst zu werden.»