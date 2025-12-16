Sohn unter Mordverdacht: Das ist bisher über Rob Reiners Tod bekannt

Allerdings soll das Verhältnis weiter angespannt gewesen sein. Mehrere Medien, unter anderem das US–Promiportal "TMZ", berichten von einem Vorfall am Samstagabend, also kurz vor der Tat: Bei einer Feier im Haus des Komikers Conan O'Brien soll es zu einem lautstarken Streit zwischen Nick und seinen Eltern gekommen sein, woraufhin die beiden die Party verlassen haben sollen. Nick sei am Sonntagmorgen dann in ein Hotel eingecheckt. Was genau vorfiel, ist unklar, die Ermittlungen dauern an.