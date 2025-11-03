Solidaritätslauf in Monaco: Fürstin Charlène mit tierischer Begleitung

«Intelligent und klein genug»: Darum liebt sie Chihuahuas

Ein Thema, das der früheren Profischwimmern seit jeher am Herzen liegt. «Ich habe Tiere immer geliebt. Als Kind brachte mir meine Familie etwas über Tierrechte und den Kampf gegen ihre Misshandlung bei. Wir haben Tiere immer geliebt und beschützt», sagte sie im vergangenen Jahr in einem Interview mit der französischen «Gala». Vor allem Chihuahuas hätten es ihr angetan. «Ich habe diese Rasse schon immer geliebt», gestand sie. «Sie sind bezaubernd, intelligent und klein genug, dass man sie überall hin mitnehmen kann.» Das hat sie nun einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.