Sommerfavorit: Weisse Sneaker richtig stylen

Modetipps für Maximalisten

Leuchtende Farben und auffällige Muster gehören im Sommer einfach dazu – und werden in dieser Saison oft miteinander kombiniert. Wer modisch gerne auffällt, braucht einen Schuh, der sich nicht in den Vordergrund drängt. Weisse Sneaker sind hier die perfekte Wahl. Sie ergänzen bunte Maxikleider ebenso gut wie monochrome Looks in Kirschrot oder einem kräftigen Gelb. Auch ein Mustermix–Outfit ergänzen sie perfekt. So sprechen weisse Sneaker nicht nur Clean Girls, sondern auch maximalistische Modefans an.