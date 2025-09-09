«Sommerhaus der Stars»: Das machen die Promis aus Staffel eins heute

Rocco Stark und Angelina Heger

Der Schauspieler Rocco Stark und die Ex–«Bachelor»–Kandidatin Angelina Heger, heute Angelina Pannek, belegten den letzten Platz, hatten aber auf andere Weise die Nase vorn: Sie waren das erste Paar der Show, bei dem der Fluch zuschlug. Sie trennten sich bereits, bevor überhaupt die erste «Sommerhaus»–Folge über die Bildschirme geflimmert war. Die beiden kamen im Januar 2016 zusammen, fünf Monate später war schon wieder alles vorbei. «Es fällt mir sehr schwer das heute mitzuteilen, aber wir haben uns leider endgültig getrennt», teilte Stark damals via Facebook mit. Während es um ihn in den vergangenen Jahren ruhiger geworden ist, machte sie Schlagzeilen mit ihrem Familienglück. Seit 2020 ist sie mit dem einstigen «Bachelor» Sebastian Pannek verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.