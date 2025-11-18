«Sommerhaus»-Fluch: Diese Paare überlebten die Jubiläumsstaffel nicht

Im Finale der zehnten Staffel von «Das Sommerhaus der Stars» (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL) küren sich Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) zum «Promipaar des Jahres». Doch bei der Wiedersehensshow (schon jetzt bei RTL+) mit Frauke Ludowig (61) feiern sie nicht gemeinsam. Edda sitzt mit todernstem Gesicht im Studio. Micha wird auf einem Monitor aus einem Nebenraum eingeblendet. Er lacht zynisch. Edda wollte nicht neben ihm auf der Couch sitzen, um sich vor «emotionaler Gewalt» zu schützen, sagt sie.