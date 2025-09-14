Sommerpause vorbei: So geht es mit dem «Tatort» weiter

Stuttgart bringt in «Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen» einen Fall über Einsamkeit: Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare) ermitteln zum Tod der jungen Nelly Schlüter, deren Leiche erst nach Wochen durch Zufall entdeckt wurde. Im Schwarzwald bekommt Friedemann Berg (Hans–Jochen Wagner) in «Tatort: Der Reini» unerwarteten Besuch von seinem Bruder Reinhard, der aus der Psychiatrie geflohen ist. Der Ludwigshafener «Tatort: Mike & Nisha» mit Odenthal und Stern (Ulrike Folkerts und Lisa Bitter) dreht sich hingegen um die Tötung der eigenen (Schwieger–)Eltern.