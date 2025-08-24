Sommerurlaub: Auch Kate und William in Schottland eingetroffen

Schon in der vergangenen Woche haben König Charles III. (76) und Ehefrau Königin Camilla (78) ihren traditionellen Sommerurlaub auf Schloss Balmoral in Schottland begonnen. Wie es um den Rest der royalen Familie stand, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Doch der sonntägliche Gottesdienst in der berühmten Kirche Crathie Kirk in der Nähe des Schlosses brachte in dieser Frage nun Klarheit: Nicht nur Königin und König, auch Thronfolger Prinz William (43) samt Familie sowie Prinzessin Anne (75) sind nun von Fotografen abgelichtet und ihre Anwesenheit auf Balmoral somit bestätigt worden.