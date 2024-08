Song unerlaubt genutzt: Céline Dion mit Seitenhieb gegen Donald Trump

In die lange Schlange an Musikstars, die sich über die unrechtmässige Nutzung ihrer Lieder bei einem Wahlkampfauftritt von Donald Trump (78) ärgern, gesellte sich nun auch Céline Dion (56). Auf dem offiziellen Instagram–Account der Kanadierin wurde daraufhin klargestellt, dass Dion nichts mit der politischen Kampagne der Republikaner zu tun hat: «Heute wurden das Managementteam von Céline Dion und ihr Plattenlabel Sony Music Entertainment Canada Inc. auf die unbefugte Nutzung des Videos, der Aufnahme, der musikalischen Darbietung und des Konterfeis von Céline Dion bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump und JD Vance in Montana aufmerksam, die »My Heart Will Go On« singt.»