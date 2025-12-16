Sonja Zietlow und Jan Köppen: So tickt der ideale Dschungelcamper

Eingespieltes Team

Sonja Zietlow reist seit der Premiere vor 20 Jahren für «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» nach Australien, Jan Köppen geht 2026 in sein viertes Jahr. Das Moderationsduo hat über die Jahre eine enge Arbeitsbeziehung entwickelt. «Jan ist pünktlich, ausgeschlafen, konzentriert, freundlich, höflich und professionell. Er denkt mit und freut sich ehrlich, in Australien zu sein», schwärmt Zietlow von ihrem Kollegen. Köppen gibt die Komplimente zurück: Sie sei «nah dran, nimmt jeden Camper ernst, hat mich herzlich aufgenommen und versorgt mich immer mit Süssigkeiten».