Sonja Zietlow vs. Stefan Raab: Schlagabtausch mit langer Geschichte

Damit ist der frühere Spötter selbst in jenem TV–Kosmos gelandet, den er einst mit Verachtung überzog. Das Dschungelcamp nannte er nun dennoch: «Die Endstation für Promis, die zum Tanzen zu blöd sind». Und auch Zietlow bekommt weiter ihr Fett weg: «Unfassbar, wie geliftet alle im Camp sind und operiert. Vor allem die Botox–Queen. Wie heisst die noch mal? Sie wissen schon: die, die immer neben Jan Köppen steht», ätzte Raab in seiner Sendung.