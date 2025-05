Sonnenschutz: Tom Kaulitz kümmert sich um Heidi Klums Kehrseite

In dem Clip ist Heidi Klum, im knappen orangefarbenen Bikini und passender Kappe gekleidet, entspannt bäuchlings auf einem Handtuch liegend zu sehen, während sich Kaulitz darum kümmert, dass auch ihre Kehrseite vor UV–Strahlen geschützt ist. Der Tokio–Hotel–Star cremt nicht nur den Rücken seiner Ehefrau, sondern auch den Hintern ein, während sie in die Kamera lächelt und sagt: «Schön machst du das, Schatz.» Zum Video schrieb das Model zudem: «Lucky me», also etwa: «Ich kann mich glücklich schätzen.»