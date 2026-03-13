Sonniger Orangen-Griesskuchen

Zubereitung (80 Minuten)

1. Wer die Orangenscheiben selbst trocknen möchte, beginnt am besten einen Tag vorher: Zwei bis drei Bio–Orangen in dünne Scheiben von etwa drei Millimetern schneiden und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech bei 80°C Umluft für zwei bis drei Stunden trocknen, bis sie ledrig und leicht transparent wirken. Alternativ lassen sich fertige getrocknete Orangenscheiben aus dem Handel verwenden.