Sonniger Orangen-Griesskuchen

Frisch, leicht und voller sonniger Aromen: Dieser Orangenkuchen ist das perfekte Gebäck für warme Frühlingsnachmittage. Saftige Zitrusnoten und dekorative getrocknete Orangenscheiben machen ihn geschmacklich wie optisch zum Highlight bei jedem Kaffeekränzchen.
Zutaten (für eine Springform, 26 cm)
Für den Kuchen:
3 Bio–Orangen (Abrieb und Saft)
150 g feiner Griess
150 g Mehl (Type 405)
180 g Zucker
150 g weiche Butter
3 Eier (Zimmertemperatur)
100 ml frisch gepresster Orangensaft
100 g griechischer Joghurt (10% Fett)
2 TL Backpulver
1 Prise Salz
1 TL Vanilleextrakt
Für die Dekoration:
2–3 Bio–Orangen (in dünne Scheiben geschnitten, getrocknet)
Kochutensilien: Springform (26 cm), Backpapier, Handrührgerät, 2 Rührschüsseln, Teigschaber, Zestenreibe, Zitronenpresse, Küchenwaage, Messbecher, Kuchengitter, Backblech für die Orangenscheiben, Holzspiesschen
Zubereitung (80 Minuten)
1. Wer die Orangenscheiben selbst trocknen möchte, beginnt am besten einen Tag vorher: Zwei bis drei Bio–Orangen in dünne Scheiben von etwa drei Millimetern schneiden und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech bei 80°C Umluft für zwei bis drei Stunden trocknen, bis sie ledrig und leicht transparent wirken. Alternativ lassen sich fertige getrocknete Orangenscheiben aus dem Handel verwenden.
2. Für den Kuchen den Backofen auf 175°C Ober–/Unterhitze vorheizen. Die Springform mit Butter einfetten und den Boden mit Backpapier auslegen. Die Bio–Orangen heiss abwaschen, trockenreiben und die Schale fein abreiben. Anschliessend den Saft auspressen.
3. Die weiche Butter mit dem Zucker in einer grossen Rührschüssel mindestens fünf Minuten cremig aufschlagen, bis die Masse hell und luftig ist. Die Eier einzeln unterrühren, dabei nach jeder Zugabe etwa 30 Sekunden weiterrühren. Vanilleextrakt und den Orangenabrieb hinzufügen und kurz einarbeiten.
4. In einer separaten Schüssel Mehl, Griess, Backpulver und Salz gründlich vermischen. Diese trockene Mischung abwechselnd mit dem Orangensaft und dem griechischen Joghurt unter die Butter–Ei–Masse heben. Den Joghurt dabei löffelweise einarbeiten.
5. Den Teig in die vorbereitete Springform füllen, mit dem Teigschaber gleichmässig glattstreichen und die Form einmal leicht auf die Arbeitsfläche klopfen, damit die Luftblasen entweichen. Den Kuchen auf der mittleren Schiene 40–45 Minuten goldbraun backen. Die Stäbchenprobe gibt Gewissheit: Ein Holzspiesschen sollte trocken aus der Mitte des Kuchens gezogen werden können, dann ist er fertig.
6. Den Kuchen zehn Minuten in der Form abkühlen lassen, dann vorsichtig auf ein Kuchengitter stürzen und vollständig auskühlen lassen.
Anrichtetipps
Den Kuchen mit den getrockneten Orangenscheiben dekorieren. Anschliessend den Kuchen in gleichmässige Stücke schneiden und auf die Teller geben.
Getränkeempfehlung
Ein Glas Vin Santo sorgt mit seinen Honig– und Nussaromen für einen eleganten, süssen Abschluss.
Ein selbst angesetzter Orangenblüten–Tee mit einem Hauch Honig und frischen Minzblättern verspricht Wärme und Frische zugleich.
Rezeptvariationen
Ein Esslöffel Campari im Teig verleiht dem Kuchen eine leicht bittere, raffinierte Tiefe.
Für eine glutenfreie Version lässt sich das Mehl durch eine Mischung aus Mandelmehl und Reismehl ersetzen.