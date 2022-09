Trocken und hell statt nass und trüb

Sonniges Europa: An diesen Flecken erwartet Urlauber ein heller Herbst

Grauer Himmel, kühle Tage - vielerorts in Deutschland lockt der Herbst nicht gerade an die frische Luft. An diesen Orten in Europa lacht die Sonne aber nach wie vor. Nichts wie hin!