Sophia Thomalla und Alexander Zverev: Süsser Familienzuwachs

Alexander Zverev (28) und Sophia Thomalla (36) freuen sich über Familienzuwachs: Die Moderatorin teilte auf Instagram ein Bild von sich, ihrem Partner und einem Dackelwelpen. Dazu schrieb die 36–Jährige: «Zwei Hauptfiguren und einer, der sich um beide kümmert.» Sie fügte mit einem roten Herz–Emoji hinzu: «Sagt Hallo zu Mishka» und verriet damit den Namen des Vierbeiners.