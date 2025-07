Sophie Turner: Liebesszenen mit Kit Harington sind «wirklich komisch»

Die 29–jährige Schauspielerin warnte ihre Fans bereits vor diesem ungewöhnlichen Rollenwechsel. «Ich habe vergangenes Jahr einen Film gemacht, auf den ich mich sehr freue, mit meinem alten, aber sehr guten Freund Kit Harington, der in ‹Game of Thrones› meinen Bruder gespielt hat», erklärte Turner in einem Interview mit «Vogue». «Wir machen einen gothischen Horror... aber wir spielen Liebende.»