Sorge bestätigt: Palina und Julian Classen haben ihr Kind verloren

Von der Trauer wollen sie sich aber nicht überwältigen oder die Hoffnung nehmen lassen: «So schwer es gerade ist, glauben wir daran, dass dieses kleine Wunder vielleicht nur einen Umweg macht.» Da Palina am PCO–Syndrom leidet, einer häufigen Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter, ist es für sie generell schwieriger, schwanger zu werden. Umso grösser war die Freude über die Schwangerschaft und umso tiefer sitze nun der Schmerz. Aber: «Auch mit dem PCO Syndrom und dieser Erfahrung schauen wir nach vorne, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung und Liebe», beteuern die beiden.